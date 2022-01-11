تراجعت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ33 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019 وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، سجل الدولار اليوم الثلاثاء 33100 ليرة للمبيع، و33000 ليرة للشراء.