روسيا تتخذ خطوات لتقليص الاعتماد على أميركا والدولار

أفادت وكالات أنباء روسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف قال يوم الجمعة إن موسكو تعمل على وسائل لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة ونظام الدولار وتطرق إلى قضية العقوبات الأمريكية.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن لافروف قوله ”نضع حلولا بالفعل ونعمل كل ما يلزم من أجل عدم الاعتماد على تلك الدول التي تتصرف على ذلك النحو مع شركائها الدوليين“.
وكان لافروف يتحدث خلال زيارة إلى سراييفو.
أضاف أن العقوبات الأمريكية الجديدة تقوض الثقة العالمية في الدولار الأمريكي.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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