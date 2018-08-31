شركات المنطقة تقود نمو الشحن الجوي في المنطقة بالامارات

قادت شركات الشحن الجوي في المنطقة معدل نمو الطلب في القطاع خلال يوليو الماضي. وقالت منظمة النقل الجوي العالمية (إياتا) إن الطلب على الشحن الجوي في الشرق الأوسط سجل نموا 5.4% في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بينما ارتفعت طاقة الشحن 6.3%.
وأضافت (إياتا) أن قطاع الشحن الجوي في المنطقة مستمر في تحقيق النمو لكن بمعدل متواضع لما اعتاد عليه. لكن الطلب على الشحن الجوي عالميا سجل نموا 2.1% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل معدل شهري منذ مايو 2016، حيث بلغ متوسط النمو لشهر يوليو في السنوات الخمس الماضية 5.1%.
وزادت طاقة الشحن الجوي 3.8% في يوليو على أساس سنوي، وهي رابع مرة خلال خمسة أشهر تتفوق فيها نسبة نمو طاقة اشحن على اطلب على الشحن الجوي.
GMT 12:24 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالإمارات الـ 19عالميًا في أنشطة تعدين العملات المشفّرة
GMT 12:17 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالإمارات أكبر سوق إقليمي للسفر إلى أوروبا
GMT 11:43 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسثقة المستهلكين تتراجع في ألمانيا خلال شهر أب
GMT 11:39 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسرسوم التسجيل العقاري فى دبي الأرخص بين الأسواق العالمية
GMT 11:33 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس36 مليار درهم التسوق الإلكتروني في الإمارات 2018
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك