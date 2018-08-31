شركات المنطقة تقود نمو الشحن الجوي في المنطقة بالامارات

قادت شركات الشحن الجوي في المنطقة معدل نمو الطلب في القطاع خلال يوليو الماضي. وقالت منظمة النقل الجوي العالمية (إياتا) إن الطلب على الشحن الجوي في الشرق الأوسط سجل نموا 5.4% في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بينما ارتفعت طاقة الشحن 6.3%.

وأضافت (إياتا) أن قطاع الشحن الجوي في المنطقة مستمر في تحقيق النمو لكن بمعدل متواضع لما اعتاد عليه. لكن الطلب على الشحن الجوي عالميا سجل نموا 2.1% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل معدل شهري منذ مايو 2016، حيث بلغ متوسط النمو لشهر يوليو في السنوات الخمس الماضية 5.1%.

وزادت طاقة الشحن الجوي 3.8% في يوليو على أساس سنوي، وهي رابع مرة خلال خمسة أشهر تتفوق فيها نسبة نمو طاقة اشحن على اطلب على الشحن الجوي.