الاحتياطي الأميركي من النفط يصل أقل مستوى منذ 1983 بعد سحب 26 مليون برميل

أعلنت إدارة بايدن عن بيع آخر للنفط من إدارة الاحتياطى البترولى الاستراتيجى للطاقة (SPR)، حيث من المقرر طرح 26 مليون برميل بالأسواق فى الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو.