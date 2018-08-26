البنك الأهلي المصري يسعى لاقتراض مليار دولار من الخارج في 2018-2019

نقلت صحيفة حابي الاقتصادية يوم الأحد عن نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، قوله إن البنك يسعى لزيادة محفظة قروضه الخارجية بمقدار مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 لتصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأضاف يحيى أبو الفتوح للصحيفة أن البنك ”يتفاوض للحصول على تمويل خارجي جديد من مؤسسات صينية“.
كانت مصادر مصرفية قالت في أبريل نيسان إن البنك الأهلي المصري يسعى للحصول على قرض مشترك في حدود 600 مليون دولار من بنوك أجنبية بعضها إمارتي.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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