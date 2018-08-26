البنك الأهلي المصري يسعى لاقتراض مليار دولار من الخارج في 2018-2019

نقلت صحيفة حابي الاقتصادية يوم الأحد عن نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، قوله إن البنك يسعى لزيادة محفظة قروضه الخارجية بمقدار مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 لتصل إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف يحيى أبو الفتوح للصحيفة أن البنك ”يتفاوض للحصول على تمويل خارجي جديد من مؤسسات صينية“.

كانت مصادر مصرفية قالت في أبريل نيسان إن البنك الأهلي المصري يسعى للحصول على قرض مشترك في حدود 600 مليون دولار من بنوك أجنبية بعضها إمارتي.