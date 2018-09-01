ترامب يهدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها.

وقال ترامب في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ نيوز” الاقتصادية أمس في أحدث انتقاداته للمنظمة: “إذا لم يطوروا أداءهم فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية” محذراً أيضاً من أنه قد يتخذ إجراء ضد المنظمة العالمية دون أن يحدد شكل ذلك الإجراء.

ومثل هذه الخطوة قد تقوض أحد أسس النظام الحديث للتجارة العالمية الذي كان للولايات المتحدة دور رئيسي في إيجاده.

وكان ترامب وقع في آذار الماضي قرار فرض رسوم جمركية من 25 بالمئة و10 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي متجاهلاً التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا وفي داخل بلاده.

وتعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً قدره 800 مليار دولار لعام 2017 حيث يزعم ترامب أن السبب في ذلك هو سوء إدارة الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين انتهجوا سياسات تجارية خاطئة مع العديد من بلدان العالم بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.