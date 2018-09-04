البورصة الأردنية تغلق الثلاثاء على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبه 0.37 % ليصل عند مستوى 1991.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.6 مليون دينار أردني ، وسط تداول 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2,230 صفقة.