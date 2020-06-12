رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يعلن أن تم الاتفاق على تخفيض سعر الدولار إلى ما دون 4 آلاف ليرة لبنانية

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الجمعة، أنه تم الاتفاق على تخفيض سعر صرف الدولار الأميركي إلى ما دون 4 آلاف ليرة لبنانية.

وفي شأن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال بري: "نحن بحاجة إلى الجميع ولن نستغني عن أحد".

وأعلن وفد نقابة الصيارفة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الطارئة قبل ظهر اليوم، أنه "تم الاتفاق بأن يقوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضخ الدولار النقدي بما يكفي حاجة المستوردين وبما يكفي حاجة المواطنين".

وقال نقيب الصرافين محمود حلاوي إنه تم الاتفاق على دعم القوى الأمنية لقمع السوق السوداء"، مؤكدا "أن الصرافين سيرشدون بيع الدولار الأمريكي كي لا يذهب مخزون البنك المركزي هدرا مع الالتزام ببيع الدولار بسعر 3940 أي السعر الذي وضعته نقابة الصيارفة".

من جهة أخرى، تصاعدت الدعوات للتظاهر بوسط بيروت وعلى طريق القصر الجمهوري.