الألمنيوم يتراجع من أعلى مستوياته بفعل القلق من نزاع تجاري

تراجع الألمنيوم منهياً مكاسب استمرت خمس جلسات بفعل توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت رويترز أمس أن العقود القياسية للألمنيوم تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن أغلقت منخفضة 1.8 بالمئة عند 2132 دولاراً للطن مسجلة أكبر خسارة يومية فيما يزيد على أسبوعين بعدما صعدت لأعلى مستوى لها في شهرين عند 2178 دولاراً في الجلسة السابقة.

كما أغلقت عقود النحاس على انخفاض بلغ 0.3 بالمئة عند 6066 دولاراً للطن بينما تراجع الزنك 1.8 بالمئة إلى 2467.50 دولاراً للأوقية كذلك هبط الرصاص 0.7 بالمئة إلى 2072 دولاراً للطن بينما ارتفع القصدير 1.4 بالمئة إلى 19 ألفاً و195 دولاراً للطن في حين تراجع النيكل 1.6 بالمئة إلى 13 ألفاً و285 دولاراً للطن.