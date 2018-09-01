الألمنيوم يتراجع من أعلى مستوياته بفعل القلق من نزاع تجاري

تراجع الألمنيوم منهياً مكاسب استمرت خمس جلسات بفعل توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وذكرت رويترز أمس أن العقود القياسية للألمنيوم تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن أغلقت منخفضة 1.8 بالمئة عند 2132 دولاراً للطن مسجلة أكبر خسارة يومية فيما يزيد على أسبوعين بعدما صعدت لأعلى مستوى لها في شهرين عند 2178 دولاراً في الجلسة السابقة.
كما أغلقت عقود النحاس على انخفاض بلغ 0.3 بالمئة عند 6066 دولاراً للطن بينما تراجع الزنك 1.8 بالمئة إلى 2467.50 دولاراً للأوقية كذلك هبط الرصاص 0.7 بالمئة إلى 2072 دولاراً للطن بينما ارتفع القصدير 1.4 بالمئة إلى 19 ألفاً و195 دولاراً للطن في حين تراجع النيكل 1.6 بالمئة إلى 13 ألفاً و285 دولاراً للطن.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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