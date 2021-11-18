تراجع أرباح شركة علي بابا بنسبة 81 بسبب إجراءات بكين ضد شركات التكنولوجيا
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تراجع أرباح شركة "علي بابا" بنسبة 81% بسبب إجراءات بكين ضد شركات التكنولوجيا

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العرب اليوم - تراجع أرباح شركة "علي بابا" بنسبة 81% بسبب إجراءات بكين ضد شركات التكنولوجيا

مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية
بكين

تراجع أرباح شركة "علي بابا" بنسبة 81% بسبب إجراءات بكين ضد شركات التكنولوجيا

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تراجع أرباح شركة علي بابا بنسبة 81 بسبب إجراءات بكين ضد شركات التكنولوجيا تراجع أرباح شركة علي بابا بنسبة 81 بسبب إجراءات بكين ضد شركات التكنولوجيا



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