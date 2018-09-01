النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ بداية شهر أب

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر موسعة مكاسبها بعد هبوط في المخزونات الأمريكية.
وذكرت رويترز أمس أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت صعدت 63 سنتاً لتبلغ عند التسوية 77.77 دولاراً للبرميل بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 74 سنتاً عند 70.25 دولاراً للبرميل بعدما سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 70.50 دولاراً.
وأسعار الخامين القياسيين عند أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الأول هبوطاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وهو ما عزز الاتجاه التصاعدي للسوق
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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