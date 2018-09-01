النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ بداية شهر أب

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر موسعة مكاسبها بعد هبوط في المخزونات الأمريكية.

وذكرت رويترز أمس أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت صعدت 63 سنتاً لتبلغ عند التسوية 77.77 دولاراً للبرميل بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 74 سنتاً عند 70.25 دولاراً للبرميل بعدما سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 70.50 دولاراً.

وأسعار الخامين القياسيين عند أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الأول هبوطاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وهو ما عزز الاتجاه التصاعدي للسوق