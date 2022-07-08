الين يرتفع مقابل الدولار بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي

كشفت بيانات التداول المالية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي. وأشارت بيانات التداول المالية، صباح اليوم الجمعة، إلى أن حادثة الهجوم على رئيس الوزراء السابق شينزوا آبي أدت إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0139 دولارًا. كما تراجع الدولار مقابل الين إلى 135.93 من 135.98 ين، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار لسعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول بنسبة 0.18% إلى 107.32 نقطة.