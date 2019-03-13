ترامب يقدم ميزانية للكونغرس بعجز تريليوني

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، للكونغرس مشروع ميزانية ضخمة للعام المالي القادم بلغت 4.5 تريليون دولار، وتضمنت زيادة في الإنفاق العسكري مع تخفيضات حادة في بعض البرامج.