لنت وزارة المالية الليبية، الاتفاق على تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الليبي خالد المبروك ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ووزيري التخطيط فاخر بوفرنة، والمواصلات محمد الشهوبي، وذلك لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية والتنسيق بينهما.