الدولار يتراجع لأدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع

تراجع الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين في تداولات ضعيفة بنهاية العام، الثلاثاء، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول المرتفعة المخاطر، مدفوعين بتجدد التفاؤل إزاء النمو العالمي.

وتراجعت العملة الأميركية 0.2 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 108.64 ين، وهو أضعف مستوى منذ 12 ديسمبر وتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، قليلا إلى 96.695.

ويوم الجمعة، تكبد المؤشر أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس، لتتقلص مكاسبه خلال العام إلى نحو 0.5 بالمئة مقارنة مع عائد بنسبة 4.4 بالمئة في 2018. ويتجه المؤشر حاليا صوب تحقيق أقل ارتفاع منذ 2013، وعززت أنباء مشجعة بشأن اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات أثناء الليل.

ونقلت وكالة رويترز عن بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض ، إن من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على اتفاق المرحلة واحد التجاري الأسبوع القادم، لكنه أضاف أن تأكيد ذلك سيصدر عن الرئيس دونالد ترامب أو الممثل التجاري الأميركي.

وارتفع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية مقابل الدولار إلى 6.9718 وهو أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر كانون الأول. وسجل في أحدث تعاملات 6.9743، لكن اليوان ما زال متجها صوب تكبد خسائر للعام الثاني، إذ يلقي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وضعف الاقتصاد المحلي بظلالهما على العملة.