وزير الخارجية القطري يصرح نتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة في تصدير الغاز
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وزير الخارجية القطري يصرح نتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة في تصدير الغاز

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العرب اليوم - وزير الخارجية القطري يصرح نتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة في تصدير الغاز

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الدوحه - العرب اليوم

اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "مسألة الطاقة تحتاج لعمل جماعي"، مؤكدا أن "قطر تطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة ومنافسة الجميع بمجال الطاقة" وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "مسألة الطاقة تحتاج لعمل جماعي وأن يكون هناك تعاون مشترك في ما بين الدول المصدرة للطاقة والدول المستهلكة والمؤسسات التجارية التي تدير هذه المسألة".

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وزير الخارجية القطري يصرح نتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة في تصدير الغاز وزير الخارجية القطري يصرح نتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة في تصدير الغاز



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