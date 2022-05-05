البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% بداية من الأحد

قال مسؤول في البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، إن البنك رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس أى بواقع 0.50%، وسيدخل القرار حيز التنفيذ الأحد المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وفق وكالة الأنباء الأردنية. ويأتى هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الامريكية رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس فى مواجهة التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة لم تحدث منذ عقود. ودفع القرار الأمريكى عدد من البنوك المركزية حول العالم وبالمنطقة العربية إلى رفع أسعار الفائدة، من بينها الإمارات حيث قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم، كما أصدر القرار نفسه البنك المركزى فى البحرين والكويت.