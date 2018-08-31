ثقة المستهلكين تتراجع في ألمانيا خلال شهر أب

خلص استطلاع أجرته مجموعة جي إف كيه لأبحاث التسويق إلى أنه من المتوقع أن يتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتراجع المؤشر الذي يرصد ثقة المستهلكين في المستقبل إلى 10.5 نقاط في سبتمبر المقبل مقارنة بـ10.6 في أغسطس الجاري، بحسب ما قالته المجموعة. وارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية إلى 22.2 في أغسطس مقارنة بـ 15.7 في يوليو الماضي.
وقالت المجموعة، إنه على الرغم من الصراع التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، يظهر المستهلك الألماني مجدداً تفاؤلاً بشأن الاقتصاد. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الذي يرصد توقعات الدخول 52.6 الشهر الجاري مقارنة بـ57.5 في يوليو الماضي.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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