ثقة المستهلكين تتراجع في ألمانيا خلال شهر أب

خلص استطلاع أجرته مجموعة جي إف كيه لأبحاث التسويق إلى أنه من المتوقع أن يتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتراجع المؤشر الذي يرصد ثقة المستهلكين في المستقبل إلى 10.5 نقاط في سبتمبر المقبل مقارنة بـ10.6 في أغسطس الجاري، بحسب ما قالته المجموعة. وارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية إلى 22.2 في أغسطس مقارنة بـ 15.7 في يوليو الماضي.

وقالت المجموعة، إنه على الرغم من الصراع التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، يظهر المستهلك الألماني مجدداً تفاؤلاً بشأن الاقتصاد. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الذي يرصد توقعات الدخول 52.6 الشهر الجاري مقارنة بـ57.5 في يوليو الماضي.