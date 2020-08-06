المركزي اللبناني يوجه البنوك بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت

وجه مصرف لبنان المركزي البنوك والمؤسسات المالية في البلاد بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت، الذي أدى إلى سقوط عد كبير من الضحايا.وقال المصرف المركزي في بيان إن القروض الاستثنائية المقدمة للمتأثرين بانفجار بيروت يجب أن تكون بفائدة صفر.وقال مصرف لبنان المركزي إن القروض الاستثنائية يتعين سدادها على مدى 5 سنوات.ووجه مصرف لبنان المركزي مكاتب تحويل الأموال بصرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار الأمريكي.