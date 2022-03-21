السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية
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السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية

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العرب اليوم - السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية

منشأت نفطية في المملكة العربية السعودية
الرياض - العرب اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات على منشأتها النفطية.وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، إن "المملكة العربية السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف: "تؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها بتزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، و سوف يفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بـ"مسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية"، وفقا للمصدر.

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السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية



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