مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.22%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (78ر4525) نقطة مرتفعًا بـ (11ر10) نقطة وبنسبة (22ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (67ر4515) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (3) ملايين و(151) ألفًا و(399) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (8ر151) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(251) ألفًا و(747) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (007ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (06ر18) مليار ريال عماني.