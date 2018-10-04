مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.22%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (78ر4525) نقطة مرتفعًا بـ (11ر10) نقطة وبنسبة (22ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (67ر4515) نقطة.
وبلغت قيمة التداول (3) ملايين و(151) ألفًا و(399) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (8ر151) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(251) ألفًا و(747) ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (007ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (06ر18) مليار ريال عماني.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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