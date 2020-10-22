الحكومة السودانية تحرر أسعار الوقود

كشفت وثيقة اطلعت عليها RT، أن الحكومة السودانية حررت أسعار الوقود، وأفسحت المجال للقطاع الخاص البيع والشراء بحسب سعر صرف النقد الأجنبي.ويعني ذلك أن أسعار الوقود ستتغير شهريا لأن العملية ستتحدد بالدولار الأمريكي.ووجهت وزارة الطاقة والتعدين السودانية بتحديد السعر بعد حساب الكميات في المستودعات والمحطات وانتهاء عمل اللجنة الخاصة بالجرد.