سعر الجنيه المصرى مقابل الين اليابانى اليوم 13 أغسطس آب فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الين اليابانى اليوم 13 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الين اليابانى اليوم 13 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

الين اليابانى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

ين ياباني = 0.1578 جنيه مصري
جنيه مصري = 6.3379 ين ياباني

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سعر الجنيه المصرى مقابل الين اليابانى اليوم 13 أغسطس آب فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الين اليابانى اليوم 13 أغسطس آب فى البنوك المصرية



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