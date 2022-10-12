الجنيه الإسترلينى ينخفض بعد أن استبعد رئيس بنك إنكلترا تقديم المساعدة

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، بعد تأكيد بنك إنجلترا أنه لن يمدد الخطة الطارئة التي طرحت الشهر الماضي لشراء السندات لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.