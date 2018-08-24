انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو بعد ارتفاع قياسي

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم بمقدار 41 كوبيك مقارنة بجلسة التداول السابقة وبلغ 67.78 روبل ، وانخفض سعر صرف /اليورو/ بمقدار 25 كوبيك ليصل الى 78.5 روبل ، وفقا لبورصة موسكو.
وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالروبل / MICEX/ في افتتاح التداول بنسبة 0.08 ? ، مقارنة مع مستوى إغلاق الجلسة السابقة ، إلى 2261.79 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار/ RTS / بنسبة 0.22 ? ليصل إلى 1046.25 نقطة.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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