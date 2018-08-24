انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة موسكو بعد ارتفاع قياسي

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم بمقدار 41 كوبيك مقارنة بجلسة التداول السابقة وبلغ 67.78 روبل ، وانخفض سعر صرف /اليورو/ بمقدار 25 كوبيك ليصل الى 78.5 روبل ، وفقا لبورصة موسكو.

وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالروبل / MICEX/ في افتتاح التداول بنسبة 0.08 ? ، مقارنة مع مستوى إغلاق الجلسة السابقة ، إلى 2261.79 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار/ RTS / بنسبة 0.22 ? ليصل إلى 1046.25 نقطة.