الجنيه المصري يستقر أمام الدولار بأسواق الصرافة والبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي الحفاظ على استقرارها مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم الخميس، فى أسواق الصرافة المحلية والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر من دون تغيير يذكر.

واستقرت أسعار صرف العملة الورقة الخضراء في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، في حين استقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري عند مستوى 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر صرف الدولار في كل من بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي على استقراره عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري استقرارًا عند 17.85 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.