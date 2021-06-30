البرلمان اللبناني يقر قانون البطاقة التموينية بمنح 93 دولارا أميركيا لعدد من العائلات الفقيرة شهريا
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البرلمان اللبناني يقر قانون البطاقة التموينية بمنح 93 دولارا أميركيا لعدد من العائلات الفقيرة شهريا

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العرب اليوم - البرلمان اللبناني يقر قانون البطاقة التموينية بمنح 93 دولارا أميركيا لعدد من العائلات الفقيرة شهريا

البرلمان اللبناني يقر قانون البطاقة التموينية بمنح 93 دولارا أميركيا لعدد من العائلات الفقيرة شهريا
بيروت - العرب اليوم

      البرلمان اللبناني يقر قانون البطاقة التموينية بمنح 93 دولارا أميركيا لعدد من العائلات الفقيرة شهريا

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البرلمان اللبناني يقر قانون البطاقة التموينية بمنح 93 دولارا أميركيا لعدد من العائلات الفقيرة شهريا البرلمان اللبناني يقر قانون البطاقة التموينية بمنح 93 دولارا أميركيا لعدد من العائلات الفقيرة شهريا



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