الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

واصل سعر صرف الدولار الاثنين تراجعه أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذكرت وسائل إعلام أن سعر الدولار تراجع في البنك المركزي المصري بمقدار قرشين ليسجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع مقارنة بأسعاره أمس.

فيما شهد انخفاضا أيضا في بنك أبو ظبي الإسلامي ليسجل اليوم 15.71 للشراء، و15.81 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وسجل أيضا في البنك التجاري الدولي 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه بانخفاض قدرة قرش، 15.79 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه بانخفاض قدرة قرش.