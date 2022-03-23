معدل التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له منذ 30 عامًا

وصلت معدلات التضخم في بريطانيا إلى مستوى قياسي غير مسبوق منذ 30 عاما. فقد شهدت الشهور الاثني عشر الماضية زيادة في الأسعار بنسبة 6.2 في المائة. وتشهد بريطانيا زيادة كبيرة في أسعار الوقود والطاقة والغذاء. ويأتي الإعلان عن هذه البيانات قبيل كلمة مرتقبة لوزير المالية سيتطرق خلالها لخطط الحكومة للتعامل مع غلاء المعيشة.