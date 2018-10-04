البنك الدولي يخفض توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد الفلبين العام الجاري

خفض البنك الدولي اليوم، توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد الفلبين لهذا العام من 7ر6% إلى 5ر6%، معللاً قراره بضعف الصادرات والدمار الذي لحق بقطاع الزراعة بسبب الأعاصير، ولكنه أشار إلى أن الاقتصاد سوف يظل منتعشًا.
وقال البنك الدولي في تقريره حول الاقتصاد الفلبيني الذي صدر، الخميس "من المقرر أن يبقى الاقتصاد الفلبيني قويًا، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5ر6% عام 2018 و7ر6% عام 2019 و 6ر6% عام 2020".
وأضاف التقرير "النمو تباطأ خلال النصف الأول من عام 2018 بسبب ضعف صادرات الإلكترونيات وضعف إنتاج قطاع الزراعة والمصايد بسبب الظروف الجوية السيئة".
وأشار إلى وجود مخاطر خارجية تشمل التوترات التجارية بين أمريكا والصين وارتفاع معدلات الفائدة في أمريكا، مما قد يضعف العملة الفلبينية "بيسو".
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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