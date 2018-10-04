البنك الدولي يخفض توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد الفلبين العام الجاري

خفض البنك الدولي اليوم، توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد الفلبين لهذا العام من 7ر6% إلى 5ر6%، معللاً قراره بضعف الصادرات والدمار الذي لحق بقطاع الزراعة بسبب الأعاصير، ولكنه أشار إلى أن الاقتصاد سوف يظل منتعشًا.

وقال البنك الدولي في تقريره حول الاقتصاد الفلبيني الذي صدر، الخميس "من المقرر أن يبقى الاقتصاد الفلبيني قويًا، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5ر6% عام 2018 و7ر6% عام 2019 و 6ر6% عام 2020".

وأضاف التقرير "النمو تباطأ خلال النصف الأول من عام 2018 بسبب ضعف صادرات الإلكترونيات وضعف إنتاج قطاع الزراعة والمصايد بسبب الظروف الجوية السيئة".

وأشار إلى وجود مخاطر خارجية تشمل التوترات التجارية بين أمريكا والصين وارتفاع معدلات الفائدة في أمريكا، مما قد يضعف العملة الفلبينية "بيسو".