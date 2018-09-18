وزير الطاقة الروسي نوفاك يصرح أن سعر 70-80 دولارًا لبرميل النفط مؤقت وبفعل العقوبات

قال وزير الطاقة الروسي ألسكندر نوفاك يوم الثلاثاء إن أسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل هي وضع مؤقت فحسب ويرجع إلى العقوبات مضيفا أن السعر في المدى الطويل سيكون حوالي 50 دولارا للبرميل.
وأضاف أن توقع الخمسين دولارا للبرميل مبني على تقديرات للمحللين وشركات النفط.
وقال نوفاك إنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي 553 مليون طن (11.105 مليون برميل يوميا) في 2018 وأن يرتفع إلى 570 مليون طن في 2021.
GMT 11:24 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرتراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.120 مليون برميل يوميًا في يوليو
GMT 11:22 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرمستشار إيراني يصرح أن العقوبات لن توقف مبيعات طهران النفطية
GMT 11:18 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرباركيندو يأمل في الاتفاق على تعاون طويل الأمد لأوبك بحلول ديسمبر
GMT 11:15 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرالليرة التركية تنخفض مقابل الدولار وتمحو مكاسب رفع الفائدة
GMT 11:13 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرنيكي يسجل أكبر زيادة في 5 أسابيع وأسهم شركات التأمين تصعد
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
أرسل تعليقك