وزير الطاقة الروسي نوفاك يصرح أن سعر 70-80 دولارًا لبرميل النفط مؤقت وبفعل العقوبات

قال وزير الطاقة الروسي ألسكندر نوفاك يوم الثلاثاء إن أسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل هي وضع مؤقت فحسب ويرجع إلى العقوبات مضيفا أن السعر في المدى الطويل سيكون حوالي 50 دولارا للبرميل.

وأضاف أن توقع الخمسين دولارا للبرميل مبني على تقديرات للمحللين وشركات النفط.

وقال نوفاك إنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي 553 مليون طن (11.105 مليون برميل يوميا) في 2018 وأن يرتفع إلى 570 مليون طن في 2021.