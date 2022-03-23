الجنيه السوداني يواصل التراجع أمام العملات الأجنبية

واصلت قيمة الجنيه السوداني الانخفاض الكبير أمام العملات الاجنبية، لتفقد العملة المحلية الكثير من قيمتها خلال الفترة القليلة الماضية.وأفاد متعاملون في سوق تجارة العملات الموازي لبي بي سي أن سعر صرف الجنيه تجاوز سبعمائة جنيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مشيرين إن قيمة الجنيه ستواصلالانخفاض في ظل وجود طلب علي الدولار.

وكانت إدارة البنك المركزي السوداني قد قررت تعويم قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية وذلك في مسعي منها لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية.كما ألقت السلطات الأمنية القبض علي العشرات ممن وصفتهم بتجار العملات في السوق السوداء. وأعلنت أنها ستقدمهم لمحاكم خاصة.

ولم تنجح الخطوات في كبح جماح انهيار قيمة الجنيه والتي ظلت تسجل انخفاضات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية.وشهد قيمة الجنيه تحسنا نسبيا خلال عهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لكنها بدأت بالانهيار عقب استيلاء الجيش على السلطة عبر انقلاب عسكري في اواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي.