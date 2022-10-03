البنك الدولي يقرض مصر 400 مليون دولار

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان اليوم الاثنين إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تقديم تمويل تنموي لمصر بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل وخفض انبعاثات الكربون ونقل البيان عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط قولها إن التمويل التنموي الميسر يصل أجله إلى 29 عاما منها فترة سماح سبع سنوات