الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقًا بشأن انبعاثات السيارات الألمانية

قالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها فتحت تحقيقا رسميا فيما إن كان مصنعو السيارات الألمان بي.ام.دبليو ودايملر وفولكسفاجن قد تواطؤوا لتفادي المنافسة في تطوير تكنولوجيا الانبعاثات النظيفة.

وأوضحت المفوضية، التي تشرف على سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان أنها تفحص ما إذا كان صناع السيارات قد اتفقوا على عدم المنافسة فيما بينهم في تطوير وطرح أنظمة خفض الانبعاثات الضارة من سيارات البنزين والديزل.

وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية ”تهدف هذه التقنيات إلى جعل سيارات الركوب أقل إضرارا بالبيئة. وإذا ثبت هذا التواطؤ فربما يكون قد حرم المستهلكين من فرصة شراء سيارات أقل تلويثا رغم توافر التكنولوجيا لدى المصنعين“‭.‬