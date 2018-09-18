الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقًا بشأن انبعاثات السيارات الألمانية

قالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها فتحت تحقيقا رسميا فيما إن كان مصنعو السيارات الألمان بي.ام.دبليو ودايملر وفولكسفاجن قد تواطؤوا لتفادي المنافسة في تطوير تكنولوجيا الانبعاثات النظيفة.
وأوضحت المفوضية، التي تشرف على سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان أنها تفحص ما إذا كان صناع السيارات قد اتفقوا على عدم المنافسة فيما بينهم في تطوير وطرح أنظمة خفض الانبعاثات الضارة من سيارات البنزين والديزل.
وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية ”تهدف هذه التقنيات إلى جعل سيارات الركوب أقل إضرارا بالبيئة. وإذا ثبت هذا التواطؤ فربما يكون قد حرم المستهلكين من فرصة شراء سيارات أقل تلويثا رغم توافر التكنولوجيا لدى المصنعين“.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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