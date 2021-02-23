بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر42 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5656 نقطة بنسبة هبوط بلغت 75ر0 في المئة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر242 مليون سهم تمت عبر 12428 صفقة نقدية بقيمة 18ر58 مليون دينار كويتي وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر6 نقاط ليبلغ مستوى 17ر4653 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر103 مليون سهم تمت عبر 4372 صفقة نقدية بقيمة 8ر8 مليون دينار كويتي كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر58 نقطة ليبلغ مستوى 40ر6167 نقطة بنسبة هبوط بلغت 94ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 06ر139 مليون سهم تمت عبر 8056 صفقة بقيمة 3ر49 مليون دينار.