تضخم أسعار المستهلكين في المغرب يهبط إلى 1.7% على أساس سنوي في أغسطس

قالت المندوبية السامية للتخطيط يوم الجمعة إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المغرب انخفض إلى 1.7 بالمئة في أغسطس آب من 2.1 بالمئة في يوليو تموز.

وانخفض التضخم السنوي في أسعار الغذاء إلى 1.1 بالمئة في أغسطس آب من 1.8 بالمئة في يوليو تموز، بينما تباطأ تضخم أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1.9 بالمئة من اثنين بالمئة.