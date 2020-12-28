تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 21 في 2021
آخر تحديث GMT11:26:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 21% في 2021

العرب اليوم -

العرب اليوم - تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 21% في 2021

الليرة التركية
أنقرة - العرب اليوم

أعلنت وزيرة العمل التركية، زهراء زمرد سلجوق، أن أنقرة سترفع الحد الأدنى للأجور 21.56% إجمالا، ونحو 16% على أساس صاف، في 2021، ليصبح الصافي الشهري 2825 ليرة تركية (376.71 دولار) وأشارت الوزيرة التركية إلى أن "الزيادة أعلى سبع نقاط أساس عن معدل التضخم المسجل في نوفمبر الماضي" من جانبه، يتوقع البنك المركزي التركي معدل تضخم يبلغ 12.1% في 2020، فيما يتوقع أن يبلغ 9.4% في 2021.

المصدر: "رويترز"

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 21 في 2021 تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 21 في 2021



أخبار ذات صلة

GMT 11:11 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر
العرب اليوم - الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر

GMT 20:52 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

بايدن يحذر من "عواقب وخيمة" في حال عدم توقيع ترامب خطة التحفيز الاقتصادي
العرب اليوم - بايدن يحذر من "عواقب وخيمة" في حال عدم توقيع ترامب خطة التحفيز الاقتصادي

GMT 15:43 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

العراق يهدف إلى انتاج 6 ملايين برميل نفط يومياً بعد 2023
العرب اليوم - العراق يهدف إلى انتاج 6 ملايين برميل نفط يومياً بعد 2023

GMT 05:33 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
العرب اليوم - البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

GMT 05:30 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 9ر2 % في نوفمبر
العرب اليوم - تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 9ر2 % في نوفمبر

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعدما نجحت في دخول قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة

أبرز الإطلالات العصرية المستوحاة من أسلوب درة زروق

القاهرة ـ العرب اليوم

كثيرات من النساء يعشق أسلوب درة زروق في الموضة وذلك لأنه أنيق وأنثوي وتعرف كيف تدمج فيه بين النمط الكلاسيكي مع النمط العصري المواكب للموضة، وقد نجحت درة في أن تدخل قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات بسبب اطلالاتها المميزة والمبتكرة واليوم جمعنا اطلالات عصرية باللون الاسود مستوحاة من درة زروق لتسلتهم منها مختلف النساء. إطلالات عصرية باللون الأسود مستوحاة من درة زروق: الاسود يعتبر من أجمل الألوان ومن أبرز الخيارات بالنسبة للنساء من مختلف الأعمار، وذلك على اعتبار أنه لوك أنيق لا يخرج من الموضة أبداً وفيه دائماً لمسات من العصرية، ودرة زروق وعلى الرغم من أنها دائماً ما تعتمد اطلالات منوعة من ناحية الألوان غير أنها أيضاً كثيراً ما تعتمد الاسود بأسلوب عصري وراق لمختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية. فأحي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:18 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

معاطف موضة شتاء 2021 وأفكار تنسيقها مع الملابس
العرب اليوم - معاطف موضة شتاء 2021 وأفكار تنسيقها مع الملابس

GMT 02:37 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

"أشجار القرم" الوجهة الأمثل لمحبي الطبيعية والاستجمام
العرب اليوم - "أشجار القرم" الوجهة الأمثل لمحبي الطبيعية والاستجمام

GMT 04:33 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

خطوات ثلاثَ لمساعدتكِ في اختيار اللون المناسب خلال الشتاء
العرب اليوم - خطوات ثلاثَ لمساعدتكِ في اختيار اللون المناسب خلال الشتاء

GMT 11:17 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

استياء فاتيكاني وقلق من أداء قادة لبنان في رسالة عيد الميلاد
العرب اليوم - استياء فاتيكاني وقلق من أداء قادة لبنان في رسالة عيد الميلاد

GMT 02:21 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

مذيعة إماراتية تُحدث ضجة وتتسبب في تجمهر خارج محل تجاري في الرياض
العرب اليوم - مذيعة إماراتية تُحدث ضجة وتتسبب في تجمهر خارج محل تجاري في الرياض

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:29 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية
العرب اليوم - ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

GMT 15:21 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

قرار من "واتسآب" يسعد أصحاب تلك الهواتف
العرب اليوم - قرار من "واتسآب" يسعد أصحاب تلك الهواتف

GMT 02:50 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

معلومات لا تعرفها عن الخبيرة المصرفية السعودية رانيا نشار
العرب اليوم - معلومات لا تعرفها عن الخبيرة المصرفية السعودية رانيا نشار

GMT 14:05 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

"غوغل" تقدم تحديثا جديدا للبحث الصوتي عبر أنظمة "أندرويد"
العرب اليوم - "غوغل" تقدم تحديثا جديدا للبحث الصوتي عبر أنظمة "أندرويد"

GMT 04:51 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

أبرز نصائح السفر الأساسية مع انطلاقة العام الجديد
العرب اليوم - أبرز نصائح السفر الأساسية مع انطلاقة العام الجديد

GMT 03:06 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

وزير الطاقة السعودي يؤكّد أنّ “أوبك بلس” أنقذ صناعة النفط
العرب اليوم - وزير الطاقة السعودي يؤكّد أنّ “أوبك بلس” أنقذ صناعة النفط

GMT 03:25 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أكثر الجزر السياحية رومانسية للسفر في عام 2021
العرب اليوم - تعرف على أكثر الجزر السياحية رومانسية للسفر في عام 2021

GMT 05:37 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر
العرب اليوم - مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر

GMT 03:48 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

أبرز النصائح لارتداء المخمل خلال موسم الشتاء تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز النصائح لارتداء المخمل خلال موسم الشتاء تعرّفي عليها

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 21:28 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

الصين تحقق تفوقا عالميا في مجال الكمبيوتر الكمي
العرب اليوم - الصين تحقق تفوقا عالميا في مجال الكمبيوتر الكمي

GMT 22:55 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

انطلاق أول تجربة علمية كويتية إلى الفضاء
العرب اليوم - انطلاق أول تجربة علمية كويتية إلى الفضاء

GMT 17:21 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

سكان الأرض يترقبون ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 800 عام
العرب اليوم - سكان الأرض يترقبون ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 800 عام

GMT 06:31 2016 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا
العرب اليوم - عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا

GMT 04:40 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

أبرز وسائل المحافظة على السيارة في فصل الشتاء تعرّف عليها
العرب اليوم - أبرز وسائل المحافظة على السيارة في فصل الشتاء تعرّف عليها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab