رونغ شنغ الصينية تشتري أول شحنتي نفط عماني قبل تشغيل مصفاة

قالت عدة مصادر تجارية يوم الثلاثاء إن شركة رونغ شنغ انترناشونال للتجارة، الذراع التجارية لمجموعة تشه جيانغ رونغ شنغ القابضة، اشترت ما لا يقل عن شحنتين من النفط الخام العماني حمولة الواحدة منهما 500 ألف برميل استعدادا لتشغيل مصفاتها الجديدة.
وقالت المصادر إن يونيبك باعت الشحنة الأولى للتسليم في أغسطس آب، بينما باعت شركة عمان للتجارة الدولية شحنة أخرى ستصل في أكتوبر تشرين الأول.
وقال أحد المصادر إن رونغ شنغ انترناشونال قد تكون اشترت شحنة ثالثة من بورصة دبي للطاقة للتسليم في أكتوبر تشرين الأول.
وأشارت المصادر إلى أن النفط مخزون في مستودع في تشوشان أستأجرته رونغ شنغ من سينوبك وسينوكيم.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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