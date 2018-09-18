رونغ شنغ الصينية تشتري أول شحنتي نفط عماني قبل تشغيل مصفاة

قالت عدة مصادر تجارية يوم الثلاثاء إن شركة رونغ شنغ انترناشونال للتجارة، الذراع التجارية لمجموعة تشه جيانغ رونغ شنغ القابضة، اشترت ما لا يقل عن شحنتين من النفط الخام العماني حمولة الواحدة منهما 500 ألف برميل استعدادا لتشغيل مصفاتها الجديدة.

وقالت المصادر إن يونيبك باعت الشحنة الأولى للتسليم في أغسطس آب، بينما باعت شركة عمان للتجارة الدولية شحنة أخرى ستصل في أكتوبر تشرين الأول.

وقال أحد المصادر إن رونغ شنغ انترناشونال قد تكون اشترت شحنة ثالثة من بورصة دبي للطاقة للتسليم في أكتوبر تشرين الأول.

وأشارت المصادر إلى أن النفط مخزون في مستودع في تشوشان أستأجرته رونغ شنغ من سينوبك وسينوكيم.