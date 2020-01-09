نفت وزارة النفط العراقية سحب شركة "سي إن بي سي" الصينية لموظفيها من حقل "غرب القرنة-1" النفطي، الذي تديره "إكسون موبيل" الأمريكية بسبب التوترات في المنطقة. وجاء ذلك بحسب بيان صدر اليوم الخميس عن الوزارة العراقية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". ويأتي ذلك بعد مواجهة بين طهران وواشنطن، حيث اغتالت الأخيرة بغارة جوية نفذتها الجمعة الماضية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لترد إيران أمس بقصف قاعدتين في العراق يوجد فيهما جنود أمريكيون. يذكر أن حقل "غرب القرنة-1"، الذي تتولى تطويره "إكسون موبيل" ينتج نحو 480 ألف برميل من النفط الخام يوميا.