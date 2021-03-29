بتكوين تقفز لقمة أسبوع وتتجاوز 58 ألف دولار

قفزت بتكوين اليوم الاثنين إلى قمة أسبوع جديدة، لترتفع بما يصل إلى 4.5% وتبلغ 58 ألفا و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق هذا الشهركانت شركة Visa قالت في وقت سابق إنها ستستمح باستخدام العملة المشفرة لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي