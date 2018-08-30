مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 27ر4419 نقطة منخفضًا بـ 97ر11 نقطة وبنسبة 27ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 24ر4431 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و595 ألفًا و806 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 88ر56 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و654 ألفًا و619 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 029ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (59ر17) مليار ريال عماني.