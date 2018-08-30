مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 27ر4419 نقطة منخفضًا بـ 97ر11 نقطة وبنسبة 27ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 24ر4431 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و595 ألفًا و806 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 88ر56 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و654 ألفًا و619 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 029ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (59ر17) مليار ريال عماني.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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