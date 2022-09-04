تراجع أسعار النفط العالمي وخام برنت يسجل 93.02 دولار

استمرت أسعار النفط العالمية، في تراجعها اليوم بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الحالة المتدهورة للاقتصاد العالمي، ومؤشرات تراجع الطلب على البترول الصادرة عن أوبك+ وزيادة القيود؛ لكبح انتشار 19-Covid في كبرى مدن الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم هذا، وقد دعا بعض أعضاء أوبك + إلى إجراء تخفيضات في الإنتاج، حيث من المقرر أن تجتمع أوبك + غدًا؛ لمناقشة أوضاع السوق العالمي.

وسجل خام برنت اليوم الأحد 93.02 دولار، بينما سجل أمس السبت 94.50 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس86.87 دولار، بينما سجل أمس 88.73 دولار، فيما سجل خام أوبك 98.27 دولار، بينما سجل أمس السبت 101.04 دولار.