الليرة التركية تنخفض مقابل الدولار وتمحو مكاسب رفع الفائدة

نزلت الليرة التركية مقابل الدولار يوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.
وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش منخفضة عن سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 6.3150 ليرة. ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة حريت بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28 بالمئة في إيش بنك.
ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة.
GMT 11:30 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبروزير الطاقة الروسي نوفاك يصرح أن سعر 70-80 دولارًا لبرميل النفط مؤقت وبفعل العقوبات
GMT 11:24 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرتراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.120 مليون برميل يوميًا في يوليو
GMT 11:22 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرمستشار إيراني يصرح أن العقوبات لن توقف مبيعات طهران النفطية
GMT 11:18 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرباركيندو يأمل في الاتفاق على تعاون طويل الأمد لأوبك بحلول ديسمبر
GMT 11:13 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرنيكي يسجل أكبر زيادة في 5 أسابيع وأسهم شركات التأمين تصعد
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
أرسل تعليقك