انتعاش سوق الأوراق المالية الروسية

أظهر سوق الأوراق المالية الروسية، في بداية ، نمواً واثقاً بمؤشراته الرئيسية، في الوقت الذي اتجه فيه مؤشر أسهم البورصة الأساسي "آر تي إس"، نحو مستوى 1100 نقطة.

وبحسب بيانات بورصة موسكو، فقد ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 0.68 بالمئة بحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، ليصل إلى 2324.24 نقطة، ومؤشر أسهم "آر تي إس"- بنسبة 1.05 بالمئة — ليصل إلى 1095.51 نقطة.

كما تعزز الروبل مقابل الدولار واليورو، في بداية اليوم، مضيفا حوالي 20 كوبيكاً.

وتبعا لبيانات بورصة موسكو، فقد انخفض سعر صرف الدولار لحسابات ، عند الساعة 10:04 بتوقيت موسكو، بمقدار 21 كوبيكاً — إلى 66.89 روبل واليورو — بـ 20 كوبيكاً — إلى 75.79 روبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الثاني/يناير، بنسبة 0.56 بالمئة إلى 60.22 دولار للبرميل.