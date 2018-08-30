الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار والبلاديوم يسجل ذروة 9 أسابيع

نال ارتفاع طفيف للدولار من الذهب يوم الخميس لكن من المتوقع أن تواصل الأسعار انتعاشها في الأسابيع المقبلة بعد خسائر حادة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وفي الساعة 0955 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1202.96 دولار للأوقية (الأونصة) في حين فقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1209 دولارات للأوقية.
وقال كارستن مانكه المحلل لدى جوليوس باير في زوريخ ”أصبحنا أكثر إيجابية إزاء الذهب. ورغم قناعتنا الكبيرة بارتفاع الأسعار في المدى المتوسط والطويل فإننا نرى بعض التحدي في المدى القصير ما دام الدولار قويا.
”عليك أن تتوخى الحذر إذا كنت تريد لأسعار الذهب أن ترتفع لكننا نعتقد أن القاع هاهنا.“
وارتفع مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا مما جعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين بعملات أخرى وذلك بعد أن سجل المؤشر أدنى مستوياته في أربعة أسابيع عند 94.434 يوم الثلاثاء.
وتراجعت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.61 دولار للأوقية.
وفقد البلاتين 0.9 بالمئة ليسجل 788.49 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 978.25 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 يونيو حزيران عند 983.75 دولار.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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