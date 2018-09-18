نيكي يسجل أكبر زيادة في 5 أسابيع وأسهم شركات التأمين تصعد

ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أول فبراير شباط في اتجاه صعودي قادته شركات التأمين بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وساهمت الآمال في فوز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بانتخابات رئاسة حزبه الديمقراطي الليبرالي التي تجري يوم الخميس في دعم المؤشر.
وفتح المؤشر القياسي على هبوط لكنه أغلق مرتفع 1.4 بالمئة - مسجلا أكبر مكسب يومي في خمسة أسابيع - إلى 23420.54 نقطة.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على 1759.88 نقطة بعدما صعد 1.8 بالمئة مسجلا أكبر زيادة يومية من حيث النسبة في ستة أشهر.
وكانت الأسواق اليابانية مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار لكنه استثنى منها ساعات أبل الذكية وسلعا استهلاكية أخرى كخوذات سائقي الدراجات ومقاعد الأطفال في السيارات.
وكانت الخطوة متوقعة ورغم أن السوق فتحت على هبوط فإن المستثمرين سرعان ما استوعبوها وتحولوا للأحداث المحلية.
وكانت شركات التأمين التي تتصيد المنتجات عالية العائد من بين أكبر الرابحين بعد أن ارتفعت عائدات السندات الأمريكية يوم الاثنين بفضل الآمال بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام. وقفز سهم داي إيتشي لايف 4.2 بالمئة وام.اس اند ايه.دي للتأمين أربعة بالمئة
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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