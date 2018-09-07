الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف

هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف العام اليوم الجمعة، حيث كان الخوف من تصعيد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مصدر قلق رئيسي، بينما ربحت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني.
ومع انتهاء مهلة لفرض رسوم جمركية مقترحة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار في 0400 بتوقيت جرينتش، تراجعت الأسواق مع ترقب المستثمرين لجولة جديدة من الرسوم والرسوم المضادة. وهبط الدولار الأسترالي بأكثر من 0.5 بالمئة إلى أقل مستوياته منذ فبراير شباط 2016 عند 0.7138 دولار أمريكي. وكان اليوان مستقرًا بعض الشيء في التعاملات الخارجية بهونج كونج.
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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