الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف

هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف العام اليوم الجمعة، حيث كان الخوف من تصعيد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مصدر قلق رئيسي، بينما ربحت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني.

ومع انتهاء مهلة لفرض رسوم جمركية مقترحة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار في 0400 بتوقيت جرينتش، تراجعت الأسواق مع ترقب المستثمرين لجولة جديدة من الرسوم والرسوم المضادة. وهبط الدولار الأسترالي بأكثر من 0.5 بالمئة إلى أقل مستوياته منذ فبراير شباط 2016 عند 0.7138 دولار أمريكي. وكان اليوان مستقرًا بعض الشيء في التعاملات الخارجية بهونج كونج.