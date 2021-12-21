سعر الغاز في أوروبا يصعد إلى أعلى مستوى في نحو شهرين ونصف

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، مقتربة من مستوى 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع أكتوبر الماضي وذكرت وكالة "تاس" أن سعر العقود الآجلة لشهر يناير المقبل في مركز TTF في هولندا ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 1898.7 دولار لكل ألف متر مكعب ويأتي الصعود في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق مع تراجع مخزونات الغاز في أوروبا وجاء الارتفاع بعدما لم تقم شركة "غازبروم" الروسية بحجز طاقات لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر "يامال - أوروبا" ويمر خط أنابيب الغاز عبر "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.