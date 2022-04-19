الدولار الأميركي يبلغ قمة 20 عاماً أمام الين الياباني

أرتفع الدولار اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له في 20 عاما مقابل الين الياباني، ولامس ذروة عامين مقابل اليورو، مدعوما بزيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل ست عملات أخرى ليتجاوز 101 للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وانخفض0.07 بالمئة إلى 100.74، وبحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش كان منخفضا 0.1 كانت مكاسب الدولار مقابل الين هي الأكثر لفتا للانتباه، إذصعد إلى أعلى مستوى عند 128.32 ين مقابل العملة اليابانية منذ مايو/ أيار 2002. وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 1.3 بالمئة عند 128.24 ين.