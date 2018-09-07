المؤشر نيكي الياباني يواصل الهبوط للجلسة السادسة بفعل مخاوف تجارية

أغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.8 % إلى 22307.06 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 21 أغسطس.

وبلغت خسائر المؤشر خلال الأسبوع 2.4 %، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % إلى 1684.31 نقطة في الإغلاق مواصلا الهبوط لليوم السابع على التوالي.