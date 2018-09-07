المؤشر نيكي الياباني يواصل الهبوط للجلسة السادسة بفعل مخاوف تجارية

أغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.8 % إلى 22307.06 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 21 أغسطس.
وبلغت خسائر المؤشر خلال الأسبوع 2.4 %، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % إلى 1684.31 نقطة في الإغلاق مواصلا الهبوط لليوم السابع على التوالي.
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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